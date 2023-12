Incidente a Porta Pia, bus finisce contro un palazzo e danneggia un tubo del gas Malore per il conducente di un bus Atac che ha sbandato ed è finito contro la recinzione di un palazzo a Porta Pia. Non c’è stato nessun ferito, danneggiato un tubo del gas.

Tragedia sfiorata in via Nizza in zona Porta Pia a Roma, dove il conducente di un autobus ha perso il controllo alla guida ed è finito contro la recizione di un palazzo. L'incidente si è verificato nella mattinata presto di oggi, giovedì 14 dicembre, all'altezza dell'incrocio tra via Nizza e via Brescia, a pochi chilometri da Villa Borghese e via Veneto. Fortunatamente nonostante la dinamica non ci sono feriti. Ad essere coinvolto è un mezzo della linea 89 gestita da Atac, che viaggia tra Clodio e Bressanone/S. Agnese Annibaliano.

Le immagini dell'autobus incidentato sono state pubblicate sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Secondo quanto ricostruito finora era poco prima delle 6 e il conducente dell'autobus ad inizio servizio era alla guida quando improvvisamente, colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato, finendo contro la recizione di un palazzo. L'impatto ha danneggiato il bus, ma l'autista sta bene, soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza, è stato sottoposto agli accertamenti necessari al caso e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

L'autobus fermandosi ha prima urtato il marciapiede e ha poi danneggiato un tubo del gas. Ciò ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, per la messa in sicurezza dell'area. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa sul posto sono giunti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni. La strada è stata chiusa precauzionalmente, per consentire l'intervento dei soccorritori. Presenti i carabinieri della Compagnia Parioli e la polizia locale di Roma Capoitale, per gli accertamenti di rito. Terminato l'intervento la strada è stata riaperta senza particolari ripercussioni e la circolazione è tornata alla normalità.