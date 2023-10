Incidente a Marcellina, Giacomo Pollino si schianta contro il guardrail e muore in una scarpata Tragedia sulla strada a Marcellina, dove Giacomo Pollino ha perso il controllo della moto, si è schiantato contro un guardrail ed è precipitato in una scarpata.

A cura di Alessia Rabbai

Giacomo Pollino (Foto Facebook)

È Giacomo Pollino il motociclista morto in un incidente stradale che si è verificato sabato 14 ottobre lungo via Maremmana Inferiore nel Comune di Marcellina, in provincia di Roma. Trentasette anni, sposato e con due figli piccoli, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa ha lasciato sgomente le persone che lo conoscevano e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi anche sui social network. Ieri un altro incidente mortale, che ha coinvolto un'insegnante quarantunenne originaria della provicnia di Catania, deceduta in ospedale dopo essersi ribaltata con l'auto lungo via Astura a Lanuvio.

L'incidente in cui è morto Giacomo Pollino

Era pomeriggio poco prima delle ore 14 quando Giacomo Pollino è caduto dalla sua moto, una delle sue più grandi passioni, ed è morto. Stava percorrendo via Maremmana Inferiore quando la sua Yamaha R1 è finita contro il guardrail che costeggia la carreggiata. L'impatto lo ha fatto sbalzare dalla sella ed è precipitato in una scarpata all'altezza del chilometro 24. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena. Sul posto, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è intervenuto il personale sanitario in ambulanza ed eliambulanza.

Quando lo hanno recuperato tra la vegetazione era già deceduto. Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando alcuni testimoni. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. La moto è stata posta sotto sequestro in attesa che vengano svolti successivi accertamenti. Da quanto è emerso finora si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero dunque coinvolti altri veicoli.