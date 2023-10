Incidente a Lanuvio, insegnante alla guida si ribalta con l’auto e muore a 41 anni Tragedia a Lanuvio, dove un’insegnante è morta in un incidente stradale in via Astura. La sua auto si è ribaltata, trasportata con l’eliambulanza in ospedale, è morta poco dopo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Una donna è morta in un incidente stradale lungo via Astura a Lanuvio. Il sinsitro risale al pomeriggio di ieri, sabato 14 ottobre, ed è avvenuto nel territorio della provincia di Roma. La vittima è un'insegnante di quarantuno anni originaria della provincia di Catania, per la quale non c'è stato putroppo nulla da fare per salvarle la vita. La docente insegnava in una scuola del territorio dei Castelli Romani, doveva aveva le sue classi e i suoi studenti.

Secondo le informazioni emerse finora al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa dell'insegnante la donna era alla guida della sua auto, una Fiat 500, e stava percorrendo appunto via Astura all'altezza di via Malcavallo quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida e si è ribaltata. Un impatto violento, a seguito del quale le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche.

Non è chiaro cosa le abbia fatto perdere il controllo del veicolo, se un malore, una distrazione, oppure l'attraversamento di un animale selvatico. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, ma per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare, nonostante i paramedici abbiano tentato di rianimarla e stabilizzarla. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto e hanno dato il via alle operazioni.

Poi è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'auto della donna è stata posta come da prassi sotto sequestro.