Incidente a Cori tra moto e motorino, che prendono fuoco: tre morti di 14, 16 e 46 anni

A cura di Alessia Rabbai

Foto dell'incidente di Roberto Silvino gentilmente concessa da Latina Oggi

Due ragazzi di quattordici e sedici anni e un uomo di quarantasei sono morti in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Cori, nella frazione Giulianello. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 14 luglio, in provincia di Latina. La comunità stamattina si è svegliata apprendendo la drammatica notizia, che già circolava dopo cena. A scontrarsi sono stati una moto e un motorino, per i due adolescenti, un maschio e una femmina originari di Cori, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Stesso discorso vale per l'uomo, Ezio Marchetti di Sezze, ferite e traumi troppo gravi, inutili i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cori e del Comando Stazione di Cisterna e i vigili del fuoco.

L'incidente con tre morti in provincia di Latina

L'incidente stradale a Cori (foto di Roberto Silvino gentilmente concessa da Latina Oggi)

Secondo quanto ricostruito finora al momento del drammatico incidente, il cui bilancio è stato di tre morti, erano circa le ore 20. I due ragazzi viaggiavano a bordo del motorino, guidava il sedicenne. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento il veicolo si è scontrato con una moto, condotta dal quarantaseienne. L'impatto è stato violento. Tutti e tre sono stati sbalzati dalla sella dopo l'urto e sono finiti rovinosamente sull'asfalto. I due mezzi urtandosi hanno preso fuoco, è stato dunque necessario l'intervento dei pompieri.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che si sono trovati davanti il drammaatico incidente: le condizioni delle tre persone rimaste coinvolte sono parse fin da subito disperate. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso, con le sirene spiegate. Una corsa contro il tempo quella del personale sanitario, che però non è servita. I paramedici hanno tentato di soccorrerli, pronti a stabilizzarli per il trasferimento in ospedale, ma il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo.

Strade di sangue nel Lazio

Una tragedia quella che si è verificata a Giulianello, che si aggiunge ai vari incidenti mortali, che sono avvenuti nei giorni scorsi e che hanno tinto di sangue le strade del Lazio. Ad avere la peggio purtroppo nei sinistri sono spesso i motociclisti o comunque, chi viaggia sulle due ruote.

Come ad esempio Umberto Rufo, che è morto nella notte tra il 12 e 13 luglio, quando con la sua moto percorrendo il lungomare di Latina, ha urtato una rotatoria. Dalla dinamica simile l'incidente in cui è morto un ventinovenne la mattina presto del 13 luglio scorso in Piazzale del Caravaggio, ha perso il controllo dello scooter Honda Sh 300 ed è finito contro la rotatoria.

Altre vittime della strada nei giorni scorsi sono state Stefano Acquaviva, il cinquantaquattrenne morto l'11 luglio scorso, si è sentito male al volante forse per il caldo intenso e si è schiantato con la sua auto contro un muro. Un'auto a tutta velocità il 13 luglio ha inoltre travolto e ucciso l'infermiere dell'ospedale San Camillo Sebastiano Schillaci, mentre aspettava l'autobus alla fermata.