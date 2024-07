video suggerito

Incidente in piazzale del Caravaggio, si schianta con lo scooter sulla rotatoria: morto un 29enne Tragedia in Piazzale del Caravaggio a Roma, dove un 29enne ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro una rotatoria. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

215 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di ventinove anni è morto in un incidente stradale in Piazzale del Caravaggio a Roma. Il sinistro è avvenuto la mattina presto di oggi, sabato 13 luglio. Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente era poco prima delle 5, il conducente era alla guida del suo scooter Honda Sh 300 e stava percorrendo via Attilio Ambrosini nei pressi della Tenuta di Tormarancia, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo a due ruote, ha sbandato e si è schiantato contro la rotatoria. L'impatto lo ha sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Lo scooterista morto sul colpo

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per uno scooterista le cui condizioni di salute sembravano gravissime, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. I parmedici hanno provato a rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Presenti gli agenti della polizia locle di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

Stamattina un'auto ha travolto e ucciso un uomo in viale Marconi

Quello avvenuto in Piazzale del Caravaggio non è purtroppo l'unico grave incidente di stamattina a Roma. In viale Marconi un'auto Fiato 500 presa a noleggio ha travolto e ucciso un uomo di sessantasei anni, mentre aspettava l'autobus alla fermata all'altezza del civico 250 fra via Gerolamo Cardano e via Federico Enriques. Anche in questo caso purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare, l'automobilista ventiseienne è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XI Gruppo Marconi.