video suggerito

Incidente in viale Marconi, auto travolge e uccide un uomo alla fermata dell’autobus Tragedia all’alba lungo viale Marconi a Roma, dove un 66enne è morto investito da un’auto, mentre aspettava l’autobus alla fermata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo viale Guglielmo Marconi a Roma. Il sinistro si è verificato la mattina presto di oggi, sabato 13 luglio. Un uomo di sessantasei anni è morto investito da un'auto, mentre aspettava l'autobus alla fermata.

Pedone travolto da un'auto e morto sul colpo

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 6, l'uomo era alla fermata dell'autobus in direzione fuori Roma, all'altezza del civico 250 di viale Marconi, fra via Gerolamo Cardano e via Federico Enriques, quando una macchina, una Fiat 500 presa a noleggio, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo ha travolto.

Il conducente, un ragazzo di ventisei anni, pare abbia sbandato. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Per l'uomo non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa del violento impatto con la vettura.

L'automobilista sottoposto ai test per alcol e droga

Presenti sul luogo del'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XI gruppo Marconi, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili urbani hanno accompagnato l'automobilista all'ospedale San Camillo, dov'è stato sottoposto, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.