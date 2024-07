video suggerito

Tragedia sul lungomare di Latina: Umberto Rufo urta una rotatoria in moto e muore a 48 anni Umberto Rufo ha urtato una rotatoria all’incrocio tra via del Lido e via Nascosa a Latina ed è morto a 48 anni. Tanti i messaggi d’addio degli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Umberto Rufo

Tragedia nella notte sul lungomare di Latina, dove Umberto Rufo è morto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato tra venerdì 12 e sabato 13 luglio. Alla guida della sua moto ha urtato una rotatoria all'incrocio tra via del Lido e via Nascosa. Quarantotto anni compiuti il 9 luglio scorso e originario di Sonnino, Umberto aveva due passioni: quella per le moto e per il canto, infatti era molto conosciuto a Latina, perché si esibiva in vari locali.

Stamattina in città già circolava la notizia della sua scomparsa, tanti i messaggi accompagnati da foto e video da parte di amici, parenti e conoscenti, che lo salutano con affetto e stima. A Roma all'alba c'è stato un incidente con dinamica simile: un ventinovenne ha perso il controllo del suo scooter Honda Sh 300, si è schiantato contro una rotatoria in Piazzale Caravaggio ed è morto sul colpo.

I messaggi d'addio a Umberto Rufo

L'ultimo post che Umberto ha scritto sulla sua bacheca Facebook risale al giorno del suo compleanno: "E pure sto 9 luglio ce lo siamo levati di mezzo… 48 primavere…ne ho viste e sentite di cose in 48 anni…ho amato e sono stato amato, mi hanno chiamato in molti modi: fratè, amico, amore, bastar**, bella persona e anche brutta persona…Ho visto persone che mi dicevano io ci sarò sempre per te sparire appena mi giravo e persone che non mi sarei mai aspettato aiutarmi senza chiedere nulla in cambio…Tutto questo per dire che insomma sto diventando grande e volevo ringraziare tutti per gli auguri, grazie. P.s: Mi hanno chiamato anche musica".

"Amico mio riposa in pace – scrive Flavia – Racconterò di te, di quanto hai regalato a chi ha avuto la fortuna di averti accanto, eri prezioso e noi l’abbiamo sempre saputo. Grazie per tutto. Ed Emanuela: "Incredibile come la vita possa cambiare da un momento all'altro, senza avvisare! Tornano alla mente i bei ricordi, di quando andavamo a scuola, ancora bambini. Veglia e custodisci la tua famiglia. Rallegra gli angeli con la tua voce".

L'incidente in cui è morto Umberto Rufo

Secondo le informazioni apprese quello in cui è morto Umberto Rufo è stato un incidente autonomo, non sarebbero infatti coinvolti altri veicoli. Al momento dell'accaduto il quarantottenne era in sella alla sua moto e stava tornando a casa, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha urtato contro una rotatoria ed è stato sbalzato dalla sella. Il decesso è sopraggiunto sul colpo, purtroppo inutili i tentativi del personale sanitario di salvargli la vita. Presenti per i rilievi sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale e della Questura.