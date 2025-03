Tragedia a Latina, 54enne trovato morto vicino alla bici dal fratello: indagini in corso

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Il corpo senza vita di un uomo di 54 anni è stato ritrovato, nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 5 marzo 2025, in un canale a bordo strada, lungo la Litoranea. L'allarme è stato lanciato dal fratello dell'uomo: è stato lui a ritrovare il corpo. Immediatamente sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e due ambulanze, pronte in caso di soccorso. Per lui, però, non c'era nulla da fare: gli operatori del personale sanitario sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Trovato morto a Latina: a ritrovarlo il fratello

La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 marzo 2025, a Latina nel tratto della strada Litoranea compreso fra viale Pennacchi e Borgo Sabotino, a pochi passi dal lungomare del capoluogo pontino. A scoprire il corpo, all'interno di un canale e vicino alla sua bicicletta, è stato il fratello del cinquantaquattrenne che ha immediatamente fatto scattare i soccorsi. In breve tempo, subito dopo la segnalazione, hanno raggiunto il posto i vigili del fuoco, chiamati per estrarre il corpo dal canale e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Le indagini in corso

Oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato. Sono stati loro che hanno aperto le indagini per cercare di chiarire cosa possa essere accaduto al cinquantaquattrenne. Non è chiaro per quale ragione abbia perso la vita, finendo nel canale. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Potrebbe essere stato un malore a farlo cadere nel canale insieme alla bicicletta in maniera autonoma, ma non è escluso che, invece, possa essere stato vittima di un incidente da parte di un'auto pirata poi ripartita senza prestare soccorso. Nel frattempo, per gli ulteriori accertamenti del caso, la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.