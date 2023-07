Incidente a Maccarese tra scooter e auto: Simone Natale muore a 25 anni Simone Natale aveva 25 anni ed è morto in un incidente stradale su via del Fontanile di Mezzaluna a Maccarese. Fatale lo scontro tra il suo scooter e un’auto, inutili i tentativi di rianimarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia sulla strada a Maccarese, dove Simone Natale è morto in un incidente stradale a venticinque anni. Il sinistro, uno scontro tra scooter e auto, si è verificato lunedì scorso 17 luglio in via del Fontanile di Mezzaluna, nel territorio del Comune di Fiumicino. Simone prima che morisse sulla strada stava tornando a casa dopo una giornata di relax trascorsa al mare a Fregene. Appresa la notizia della drammatica e improvvisa scomparsa del giovane, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente in cui è morto Simone Natale

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 20, Simone era in sella al suo scooter e stava percorrendo la strada in direzione Aurelia, a poca distanza dei laghetti della pesca sportiva, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto, che proveniva dal senso di marcia opposto. L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il venticinquenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per uno scooterista in condizioni gravissime, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza.

I paramedici hanno provato a rianimarlo a lungo praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, nel tentativo di strapparlo alla morte, purtroppo senza esito. Una scena straziante quella che si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono ferimati a prestargli i primi soccorsi. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.