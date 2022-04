Incidente a Fonte Nuova, furgone si scontra frontalmente con moto: morto un 27enne Grave incidente su via Nomentana a Fonte Nuova, zona nord di Roma.

A cura di Enrico Tata

Foto IlNuovo

Grave incidente su via Nomentana a Fonte Nuova, zona nord di Roma. Un ragazzo di 27 anni di nazionalità moldava è morto praticamente sul colpo. Stando a quanto si apprende, il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato frontalmente con un furgone che procedeva nell'opposta direzione di marcia. Il 27enne stava andando da casa sua, a Mentana, in direzione della Capitale. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al ragazzo. La salma è stata trasportata al policlinico Umberto I. L'autista del furgone è invece rimasto illeso. I militari hanno sequestrato sia il furgone che il motorino. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di oggi, venerdì 29 aprile.