Inchiesta per corruzione a Latina, indagato l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Fabrizio Ghera

Anche l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, è coinvolto nell'indagine per corruzione aperta dalla procura di Latina, e che vede indagato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero. L'ipotesi di reato è concorso in corruzione per l'esercizio della funzione: al centro dell'inchiesta, alcune assunzioni nel Conad di Latina, che potrebbero essere state facilitate dal consigliere Tiero. Che però, così come Ghera in una nota diffusa poco fa, ha respinto le accuse, autosospendendosi per il momento dall'incarico.

"Come purtroppo spesso capita in Italia ho appreso dai giornali di essere coinvolto nell'inchiesta di Latina – ha dichiarato l'assessore Ghera in una nota -. Non avendo letto le carte che mi riguarderebbero, cosa che dovrebbe avvenire in un Paese civile e democratico, posso al momento dichiarare di essere assolutamente certo della totale correttezza del mio operato e di quello della Regione Lazio. Sono a disposizione della Magistratura, verso la quale nutro rispetto e fiducia, per eventuali chiarimenti".

L'inchiesta riguarda delle presunte assunzioni pilotate al Conad di Latina, nelle quali è stato coinvolto Tiero. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, Tiero avrebbe agevolato l'assunzione di alcuni lavoratori in cambio di favori. L'inchiesta, che vede coinvolte sette persone tra cui Tiero e Ghera, potrebbe riguardare anche dei concorsi. Oltre Tiero e Ghera sono indagati anche Roberto Ciceroni, direttore amministrativo della struttura ospedaliera Icot, Maurizio Marasca, gestore del Conad di Latina, gli imprenditori Leonardo Valle e Francesco Traversa del Gruppo Cosami, e Leonardo Morabito.