Incendio sull’Autostrada A1 tra Ferentino e Anagni: traffico bloccato, fumo invade carreggiata Incendio sull’Autostrada A1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni, provincia di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Incendio sull'Autostrada A1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni, provincia di Frosinone. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Così informa Autostrade per l'Italia. Il fumo ha completamente invaso la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e il personale della direzione Tronco di Fiano di Autostrade. L'incendio, stando a quanto si apprende, è divampato intorno alle 17.15 proprio accanto all'autostrada.

Traffico in aumento: 7 chilometri di code

Autostrade per l'Italia segnala 7 chilometri di coda tra Ferentino e Anagni. Entrata consigliata verso Roma, quella di Colleferro. Uscita consigliata provenendo da Napoli, quella di Ferentino. In direzione Napoli la coda è di 3 chilometri, ma in aumento.

Problemi anche sulla via Pontina. Anas informa che a causa di un incendio è stato chiuso il tratto al chilometro 15.800 di Roma in direzione Latina. Traffico normale in direzione Roma. Sul posto ci sono diverse squadre dell'Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Previste deviazioni allo svincolo di Tor de' Cenci/Spinaceto Sud.

Protezione Civile: oggi 15 richieste per interventi aerei

La Protezione Civile ha fatto sapere che soltanto nella giornata di oggi sono arrivate 15 richieste alla sala operativa per intervento aereo (dato aggiornato alle 18.45). In particolare sono arrivate 5 richieste dal Lazio, 4 dalla Sicilia, 2 dalla Calabria, 2 dall'Abruzzo, una dalla Puglia e una dalla Sardegna. L'intervento dei mezzi aerei ha consentito di spegnere o mettere sotto controllo 9 roghi.