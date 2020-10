Incendio in un negozio Carabetta casa in via Aurelia, nel Comune di Cerveteri alle porte di Roma, dove ha preso fuoco un magazzino. Le fiamme sono scaturite nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, precisamente all'altezza del chilometro 42. Secondo le prime informazioni apprese erano circa le ore 23 quando un dipendente che stava lavorando all'interno dell'edificio ha notato le fiamme che per cause non note e in corso di accertamento, si sono propagate, senza capire da dove fossero sono originate. Subito ha chiesto aiuto, uscendo dalla struttura e contattando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco.

Incendio nel negozio Carabetta di via Aurelia a Cerveteri

Sul posto, arrivata la segnalazione alla Sala Operativa, sono arrivati i pomipieri, con due squadre, che hanno lavorato per domare l'incendio ed estinguere le fiamme, per evitare che si propagassero all'area circostante e creassero ulteriori danni agli edifici. Proprio accanto al negozio Carabetta c'è infatti un esercizio commerciale che vende generi alimentari. Una nube di fumo nero si è alzata al di sopra della zona sprigionando un odore acre durante le operazioni di spegnimento. Non è chiaro cosa abbia originato il rogo, se si sia trattato di un corto circuito, per ora non si esclude nessuna ipotesi. Estinto il rogo i pompieri procederanno alle verifiche interne e alla conta dei danni, per accertare la stabilità della struttura. Al momento non si apprende di persone ferite. Seguiranno aggiornamenti.