Incendio in via Angelo Emo, furgone in fiamme: uomo morto carbonizzato Un incendio è divampato all’interno di un furgone in via Angelo Emo a Roma, le fiamme hanno avvolto il mezzo al cui interno c’era il cadavere carbonizzato di un uomo.

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere carbonizzato di un uomo sugli ottant'anni è stato rinevenuto all'interno di un furgone che ha preso fuoco in via Angelo Emo, a pochi passi dal Vaticano. L'incendio si è sprigionato nella mattinata di oggi, martedì primo febbraio intorno alle ore 10.30, e ha avvolto il mezzo all'altezza del civico 7. Secondo le prime informazioni emerse le fiamme hanno bruciato il veicolo e per l'uomo intrappolato al suo interno non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La vittima sarebbe un senzatetto, che utilizzava il furgone come riparo per la notte.

L'ipotesi al momento è che le fiamme possano essersi originate da una stufetta lasciata accesa, da una sigaretta, oppure dal malfunzionamento di qualche elettrodomestico da viaggio. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti che, preoccupati di quanto stesse accadendo, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei soccorritori. Giunta la segnalazione alla Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno svolto le operazioni di spegnimento del rogo e lavorato per domare le fiamme.

Nel furgone in fiamme in via Emo c'era un cadavere

Una volta estinto l'incendio i vigili del fuoco con la squadra di Prati (9/A), hanno aperto il furgone e al suo interno hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo. Il cadavere giaceva nella parte posteriore del mezzo. Purtroppo inutile ogni tentativo di soccorrerlo da parte dei sanitari, nel frattempo giunti sul posto a sirene spiegate. Presenti per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri della Compagnia di San Pietro e gli agenti della polzia locale di Roma Capitale con le pattuglie del I Gruppo Centro, che si sono occupati di gestire la viabilità nel quadrante. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Chiusa via Angelo Emo, bus deviati

Via Angelo Emo, nel tratto interessato dall'incendio, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Deviate le linee bus Atac 490, 495, 492, e 990, che hanno proseguito il tragitto in via Marcantonio Brigantin, in direzione via Cipro. Deviazione durata fino alle ore 11.50. Via Angelo Emo è stata poi completamente riaperta al termine dell'intervento di vigili del fuoco e carabinieri e la circolazione è stata ripristinata senza particolari ripercussioni.