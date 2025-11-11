Incendio in un palazzo a Tor Cervara: uomo si lancia per salvarsi dalle fiamme, è in fin di vita

Un palazzo abbandonato in zona Tor Cervara a Roma è stato avvolto dalle fiamme. Evacuate circa 100 persone, un uomo è in fin di vita dopo essersi lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme. L’edificio è un luogo di spaccio.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio in un palazzo abbandonato a Tor Cervara

Un incendio è divampato in un palazzo abbandonato in via Cesare Tallone in zona Tor Cervara a Roma. Il rogo è scaturito nella mattinata presto di oggi, martedì 11 novembre. Un uomo è in fin di vita, dopo essersi lanciato da una finestra al secondo piano per sfuggire alle fiamme. È stato soccorso e trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. Lotta tra la vita e la morte, ha riportato vari traumi e ferite ed è rimasto intossicato dal monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. L'edificio di via Tallone è abbandonato e occupato da alcune persone, precedentemente era una struttura usata dalla Guardia di Finanza. Sarebbe stato da poco acquistato da una società francese.

Evacuate le persone che occupavano il palazzo

Secondo le informazioni apprese l'incendio è divampato poco prima delle ore 07.20 quando i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti nella periferia Est della Capitale con due squadre, due autobotti e un'autoscala. I pompieri hanno domato le fiamme intervenendo sui vari lati dell'edificio. Non è chiaro al momento cosa abbia originato l'incendio, sono in corso le verifiche e la messa in sicurezza dell'area circostante. I vigili del fuoco hanno evacuato circa un centinaio di persone dall'edificio occupato, facendole uscire dai piani superiori tramite l'autoscala. L'uomo rimasto gravemente ferito si è lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme, facendo un volo di diversi metri nel vuoto.

Nube nera e odore di bruciato a Roma Est

La nube nera a Roma Est

Il quartiere si è svegliato con un forte odore di bruciato. "Chiudete tutte le finestre, nube nera in direzione Tor Sapienza da Tor Cervara" scrive un utente su un gruppo Facebook di zona. "Qualcuno sa cosa è successo? C'è un fumo pazzesco". I residenti della periferia romana si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Chiusa via Cesare Tallone

Via Cesare Tallone è stata chiusa al traffico, temporaneamente vietato anche l'accesso da Tor Cervara. A gestire la viabilità le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. I primi ad intervenire e a dare l'allarme sono stati alcuni agenti dell’Unitá Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) di passaggio in zona, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Presenti sul luogo dell'incendio alcune pattuglie dei caschi bianchi del V Gruppo Casilino. Gli agenti sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza nell’area e nella gestione della circolazione.

Nell'edificio in via Tallone spaccio, omicidi e morti per overdose

L'edificio di via Tallone è una struttura abbandonata e fatiscente nota per essere un luogo di spaccio di droga. È legata ad alcuni fatti di cronaca, tra i quali due omicidi e il ritrovamento di morti per overdose. La struttura in passato è già stata più volte sgomberata.