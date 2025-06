video suggerito

Incendio in un appartamento alla Balduina: donna morta carbonizzata Tragedia in zona Balduina a Roma, dove un'anziana è morta in un incendio nella sua abitazione in via Papiano. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è morta in un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Papiano nel quartiere Balduina a Roma. È successo nella mattinata di oggi, domenica 8 giugno, all'interno di un'abitazione al piano terra. La vittima da quanto si apprnede è una donna di ottantaquattro anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. In via precauzionale il palazzo è stato evacuato e i residenti hanno atteso in strada l'intervento dei soccorritori.

L'incendio nell'appartamento della Balduina

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto la donna era in casa, non è chiaro da dove siano partite le fiamme, né cosa le abbia originate. L'anziana però non è riuscita a mettersi in salvo, rimasta intrappolata, è deceduta. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono giunti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

La donna trovata carbonizzata

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in breve tempo ma una volta trovata la donna, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, il suo cadavere era carbonizzato. Presenti oltre ai vigili del fuoco il personale sanitario con l'ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Sull'abitazione e l'edificio verrà fatta la conta dei danni per accertarne l'agibilità. La salma della donna è stata trasferita in obitorio. Da accertare le cause del rogo.