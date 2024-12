video suggerito

Incendio in corso a Roma in zona Collatina: nuvola di fumo nero visibile da lontano, evacuato asilo Incendio in corso oggi, giovedì 5 dicembre, in zona Collatina a Roma. Evacuato un asilo che si trova a ridosso del luogo in cui è divampato il rogo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incendio in corso a Roma, in zona Collatina. Intorno alle 11 di oggi, giovedì 5 dicembre, un grosso rogo è divampato nella periferia Sud Est della Capitale. Un'alta colonna di fumo nero causata dalle fiamme, come si vede nella fotografia, si è alzata dal luogo dell'incendio. Vigili del fuoco sul posto insieme a uomini della polizia, volontari della Protezione Civile e ambulanze del 118.

Stando a quanto si apprende, sarebbe stato evacuato l'asilo Ape Birichina. Secondo le prime testimonianze avrebbe preso fuoco un capannone che si trova accanto all'ex Teatro Tendastrisce, dietro al centro commerciale Orizzonte.

Un incendio, meno grave, era già scoppiato lo scorso 2 dicembre all'interno del terreno del teatro.

Al momento non si hanno notizie su possibili feriti. Ancora da chiarire le cause del rogo.