Incendio vicino all’ex discarica di Malagrotta: chiusa via di Castel Malnome Ancora un incendio a Roma: bruciano le sterpaglie in via di Castel Malnome, a pochi passi da Malagrotta e da un deposito di stoccaggio di carburante per aerei. Strada chiusa.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Un nuovo incendio è divampato a pochi passi dall'ex discarica di Malagrotta, nei pressi dell'impianto Ama di via Castel Malnome, nel quadrante ovest della città di Roma. A prendere fuoco sarebbero state alcune sterpaglie che si trovano nell'area: le fiamme si sarebbero presto diffuse fino a raggiungere un deposito di stoccaggio del Jet A-1, carburante per aeroplani, che si trova lungo la stessa via di Castel Malnome. Sul posto, una volta allertati sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco per contenere le fiamme ed iniziare le operazioni di spegnimento. Oltre al loro, sul luogo dell'incendio, sono presto arrivati anche i carabinieri e i volontari del Dipartimento della Protezione Civile.

Incendio di sterpaglie: strada chiusa

A causa dell'incendio, dopo aver subito forti rallentamenti alla circolazione, è stata presa la decisione di chiudere la strada tra via di Castel Malnome e via Monte Carnevale, come ha fatto sapere su Twitter l'account di Luceverde Roma.

L'incendio a Malagrotta del mese scorso

Un altro incendio ha colpito Roma a poco più di un mese di distanza dal rogo che ha provocato l'ultima emergenza rifiuti della capitale. Il 15 giugno scorso, all'interno dell'impianto Tmb dell'ex discarica di Malagrotta è scoppiato un vasto incendio: la nuvola di fumo densa e grigia è stata avvistata su più punti della città mentre, in quasi ogni quartiere, per diversi giorni si è respirato l'aria acre e rarefatta del fumo.

"L'incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate", aveva immediatamente dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Quello a Malagrotta è stato solo il primo di una serie di vasti e preoccupanti incendi che nell'ultimo mese hanno colpito la capitale.