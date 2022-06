Vasto incendio nell’impianto di Malagrotta, i soccorritori: “Restate a casa e chiudete le finestre” I vigili del fuoco sono al lavoro per un vasto incendio divampato all’interno dell’impianto di Malagrotta a Roma. In fiamme rifiuti, colonna di fumo visibile da chilometri.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio a Malagrotta

Un vasto incendio è divampato all'interno di un capannone di Malagrotta. Il rogo si è sprigionato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 giugno, intorno alle ore 18. A bruciare sarebbero mucchi di rifiuti. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incendio, una volta domato i vigili del fuoco svolgeranno le verifiche necessarie ad individuarne le cause. Una colonna di fumo si è alzata verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e nell'area circostante all'impianto si è diffuso un forte odore di bruciato. A dare l'allarme sono stati gli operatori dell'impianto, ma si contano anche tante telefonate dei cittadini, che su indicazioni dei pompieri hanno chiuso le finestre delle loro abitazioni.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivate diverse squadre dei pompieri con l'autobotte, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. A supporto dell'intervento ci sono anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XII Gruppo Monteverde e la protezione civile. I soccorritori stanno lavorando con assiduità, nel tentativo di fermare al più presto le fiamme ed evitare che si propaghino nell'area circostante. Le operazioni sono in corso e seguiranno aggiornamenti.

Il fumo che fuoriesce dall’impianto di Malagrotta

Appresa la notizia dell'incendio è intervenuto il Comitato Valle Galeria Libera: "Incendio in un capannone dentro Malagrotta, non sappiamo che materiale sia presente all'interno! – si legge in un post pubblicato su Facebook dai cittadini, che aggiornano su ciò che sta accadendo – Oltre al rischio diossina liberata nell'aria ci sono i depositi di gas e benzina adiacenti che sono stati allertati. All'interno del capannone sono stoccati rifiuti. I vigili del fuoco dicono di chiudere le finestre o allontanarsi per chi è a circa un chilometro".