Incendio alla Pisana, a provocare le fiamme un piromane di 62 anni: arrestato Ha 62 anni l’uomo fermato dagli agenti della polizia: si tratta del piromane che ha provocato l’incendio alla Pisana ieri, 17 luglio.

A cura di Beatrice Tominic

È in attesa di convalida il presunto piromane che nella giornata di ieri, domenica 17 luglio, ha dato fuoco ad alcune sterpaglie nella zona della Pisana, provocando un vasto incendio. Il presunto piromane sarebbe un uomo del 1960, fermato da una volante della polizia che si trovava a transitare nella zona in cui è scoppiato l'incendio. Gli agenti lo hanno notato a poca distanza dal luogo in cui il fuoco le sterpaglie che si trovano nel territorio colpito stavano prendendo fuoco.

I servizi di sicurezza per gli incendi

Gli agenti, allora, hanno agito come previsto secondo le pratiche per tenere sotto controllo il fenomeno degli incendi a Roma. Per prima cosa hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area colpita dalle fiamme, poi hanno allertato i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e hanno chiamato il personale competente per far transitare il traffico e regolare la circolazione. Dopodiché, si sono messi sulle tracce dell'automobile che avevano notato qualche momento prima, insospettiti dalla sua presenza nella zona proprio poco prima che divampasse il grande incendio.

L'arresto

Gli agenti sono riusciti in breve tempo a rintracciare l'automobile sospetta che circolava ancora nella zona colpita poco prima di mezzogiorno. Alla guida c'era l'uomo di 62 anni che, alle domande dei poliziotti, non ha saputo rispondere in alcun modo per giustificare la sua presenza. Secondo la pattuglia che lo ha fermato, l'uomo avrebbe provocato l'incendio nella zona della Pisana accendendo un primo rogo con un accendino. L'arresto del presunto piromane resta ancora da convalidare.