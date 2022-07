Vasto incendio a Pisana: un altro giorno difficile sul fronte dei roghi a Roma Anche oggi una giornata difficile a Roma per gli incendi che stanno funestando la città. Un vasto incendio ha colpito la tenuta dei Massimi in zona Pisana, mentre un rogo è scoppiato a largo Labia a Serpentara.

A cura di Redazione Roma

Dacci oggi il nostro rogo quotidiano: non si ferma lo stillicidio d'incendi che sta colpendo la capitale. Ancora un grande incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi – domenica 17 luglio – a poco più di una settimana dal quello del Parco di Centocelle che ha coinvolto un'area densamente popolata. Questa volta a bruciare è la Tenuta dei Massimi in zona Pisana, alla periferia Sud-Ovest della Capitale, una zona verde a ridosso del Grande Raccordo Anulare. L'alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, a bruciare sono le sterpaglie seccate dal sole ma anche un'area boschiva.

Ovviamente sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, impegnati con diverse squadre, avrebbero circoscritto l'incendio e sono ora a lavoro per spegnerlo con l'ausilio della Protezione Civile. La Polizia Locale è ha chiuso la strada all'altezza di via del Ponte Pisano, disponendo anche la deviazione di diverse linee dell'autobus. Si vede anche un elicottero in azione sganciare ripetutamente il suo carico d'acqua. Sul posto anche il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, che sta seguendo le operazioni e informando in tempo reale i cittadini preoccupati dalla situazione.

Vasto incendio anche a Serpentara

Un altro incendio, di dimensioni più contenute fortunatamente, ha interessato l'area verde di Parco Labia a Serpentara, in III Municipio. Qui hanno bruciato prati e sterpaglie, costringendo le forze dell'ordine a chiudere per il tempo necessario alle operazioni il viadotto dei Presidenti e molti cittadini a chiudere le finestre nonostante le temperature di oggi a Roma che sfiorano i quaranta gradi.