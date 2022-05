Incendio al Ponte della Musica, evacuato per ore: le fiamme nel circolo della polizia Il Ponte della Musica a Roma è stato evacuato per qualche ora a causa di un incendio che ha interessato il cicolo della Polizia di Stato di zona. Non ci sono feriti.

A cura di Alessia Rabbai

I soccorritori al Ponte della Musica

Momenti di concitazione nei pressi del Ponte della Musica a Roma, dove oggi pomeriggio è divampato un incendio, che ne ha richiesto per qualche ora l'evacuazione. Da quanto si apprende le fiamme avrebbero interessato il circolo della polizia. L'allarme è scattatato intorno alle ore 18 di venerdì 13 maggio vicino al Ponte della Musica-Armando Trovajoli, che collega i quartieri Della Vittoria e Flaminio. In breve tempo si è alzata in cielo una fitta colonna di fumo chiaramente visibile dal ponte, sul quale in quel momento stavano camminando dei passanti. L'incendio ha attirato l'attenzione dei curiosi, che si sono fermati per immortalarlo con foto e video poi pubblicati e condivisi sui social network. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del gruppo pronto intervento traffico. Gli agenti hanno evacuato il ponte, chiedendo alle persone che vi stravano transitando di allontanarsi, per poi metterlo in sicurezza.

Le pattuglie hanno chiuso il ponte al passaggio e hanno raccomandato anche a diversi ragazzi che si trovavano al di sotto della struttura di allontanarsi, per consentire le operazioni di spegnimento dei pompieri. Al momento non risultano feriti. Domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno svolto gli accertamenti tecnici necessari per per stabilire le cause che hanno originato l'incendio e hanno fatto la conta dei danni. Danni non ancora quantificati con certezza, che avrebbero appunto interessato il circolo della Polizia di Stato. Terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio, il ponte è stato riaperto e la circolazione sulla struttura è tornata alla normalità senza particolari ripercussioni.