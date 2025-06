Incendio al Parco degli Acquedotti, treni fermi tra Roma Casilina e Ciampino

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incendio è divampato nel Parco degli Acquedotti. Il rogo si è originato nella mattinata di oggi, domenica 8 giugno, nel quadrante Sud-Est della Capitale. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza la circolazione dei treni è ferma tra Roma Casilina e Ciampino lungo le linee FL4 e FL6. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Presenti come supporto le forze dell'ordine.

Treni fermi tra Roma Casilina e Ciampino

A comunicare i disservizi ai viaggiatori è Trenitalia con un comunicato sulla sezione del sito web Notizie Infomobilità. A partire dalle ore 9.15 di stamattina, si legge sul portale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane "la circolazione è sospesa tra Roma Casilina e Ciampino per un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria".

Trenitalia ha annunciato anche che, a causa del lavoro dei pompieri, "i treni regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni". Chi si trova in viaggio può consultare l'andamento del proprio treno in Cerca Treno.