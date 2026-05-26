Incendio a Tor Sapienza, a fuoco un furgone e un’auto: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Una colonna di fumo nero ha coperto il cielo a Tor Sapienza. Le fiamme sono partite da un furgone in via Alessandro Magnasco. Non si sono registrati feriti.

La colonna di fumo nero a Tor Sapienza

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, nella zona di Tor Sapienza a Roma. A prendere fuoco è stato un furgone o forse un camper su via Alessandro Magnasco, a pochi passi dalla sede del compartimento della polizia stradale. Nel giro di pochi minuti le fiamme si sono propagate anche a un’automobile vicina, mentre dal mezzo in fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile da diverse zone del quadrante est della Capitale e anche a chilometri di distanza.

L'incendio spento dai vigili del fuoco

Alcuni residenti e automobilisti hanno notato il fumo salire sopra il quartiere e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti intorno alle 17.30 i vigili del fuoco con una squadra e un’autobotte. I pompieri hanno lavorato per circa mezz’ora per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme potessero coinvolgere altri veicoli o raggiungere strutture vicine. L’incendio è stato poi definitivamente spento intorno alle 18. Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area è intervenuta anche la polizia, che ha delimitato la zona impedendo ai curiosi di avvicinarsi ai mezzi incendiati durante le fasi più delicate dell’intervento.

Nonostante il forte impatto visivo dell’incendio e la grande quantità di fumo sprigionata, non risultano persone ferite o intossicate. Restano però ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I controlli dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore per capire da dove siano partite le fiamme e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.