Incendio a Tor Cervara, allarme diossina: si attendono i risultati delle analisi Arpa Attesa per i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria eseguite dall'Arpa Lazio sui campioni prelevati nelle vicinanze dell'incendio divampato ieri a Tor Cervara, Roma.

A cura di Enrico Tata

Non sono ancora disponibili i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria eseguite sui campioni prelevati dall'Arpa Lazio nelle vicinanze del capannone distrutto ieri da un incendio a Tor Cervara. Nella serata di ieri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza che vieta, nel raggio di un chilometro dal rogo, la raccolta per il consumo o la vendita di alimenti di origine vegetale e animale, il pascolo degli animali dii cortile, l'utilizzo di foraggi raccolti nella zona dell'incendio. In più il sindaco raccomanda ai cittadini di lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali e lavare bene qualsiasi alimento conservato all'aperto.

La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha effettuato questa mattina un nuovo sopralluogo a Tor Cervara, ribadendo l'impegno della Regione, con il lavoro di Arpa Lazio, per monitorare la situazione. "Ringrazio tutti gli operatori delle forze dell'ordine per la presenza e l'operatività tempestiva e costante. Nonostante il lavoro ininterrotto dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e della Polizia locale di Roma Capitale, il rogo tossico è ancora attivo a causa della grande mole dei rifiuti. L'Arpa Lazio è a lavoro dall'inizio dell'incendio per fare i rilievi nell'aria e nel suolo, a breve i risultati saranno consegnati alla Asl di competenza", ha dichiarato Angelilli dopo il sopralluogo.

"Siamo in stretto collegamento con la Prefettura che costantemente sta monitorando la situazione anche perché le operazioni di spegnimento richiedono ancora del tempo", ha dichiarato ancora la vicepresidente. E l'assessora regionale all'Ambiente, Elena Palazzo, ha aggiunto: "Stiamo monitorando attentamente la situazione con Arpa Lazio. Ci affidiamo ai risultati dei loro primi rilevamenti tecnici, che arriveranno a breve, per avere un quadro chiaro delle possibili conseguenze dell'incendio sulla qualità dell'aria. Una volta ottenuti questi dati la Asl competente fornirà le indicazioni sui comportamenti che la cittadinanza locale dovrà tenere per la propria sicurezza".

Nel capannone andato in fiamme, occupato abusivamente, erano stipati rifiuti di ogni genere e anche rifiuti speciali. I vigili del fuoco hanno lavorato per un giorno intero prima di riuscire a spegnere il rogo. Il fumo nero è stato visibile per ore da diversi quartieri a Est della Capitale, mentre l'odore di bruciato ha raggiunto anche i settori ad Ovest e sul litorale.