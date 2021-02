Incendio in via Luigi Lablache in zona Serpentara a Roma. Il rogo è divampato nella serata di ieri, lunedì 1 febbraio, all'interno di un'abitazione al quinto piano di un palazzo di sei, nel territorio del III Municipio. Le fiamme sono partite, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, all'interno del salone, per poi propagarsi rapidamente nell'appartamento. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 20, quasi l'ora di cena, quando i residenti hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, e chiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco, allertati da un odore acre di fumo. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto all'altezza del civico 37 sono intervenute le squadre di Nomentano (6/A) e Prati (9/A), che hanno domato le fiamme con l'aiuto dell’autoscala (AS/6), la botte (AB/6), il carro teli, il carro autoprotettori. Sul posto anche il funzionario di guardia e capoturno.

Nessun ferito né intossicato nell'incendio in via Lablache

Presenti durante le operazioni di spegnimento a supporto dei vigili del fuoco le forze dell'ordine, per la gestione del traffico e gli accertamenti del caso. Intervenuto anche il personale sanitario in ambulanza, tuttavia non risultata fortunatamente necessaria perché a seguito dell'incendio non ci sono stati né feriti, né intossicati, mentre i residenti sono stati prontamente messi in sicurezza ed evacuati temporaneamente in via precauzionale dall'edificio. Estinte le fiamme i vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'abitazione per la conta dei danni, per rilevare quanto provocato dal rogo alla struttura, e l'appartamento è stato dichiarato inagibile.