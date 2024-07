Incendio a Roma nord, a fuoco un’azienda sulla Cassia Bis: le fiamme bruciano il bosco

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio in corso sulla Cassia Bis.

Roma brucia ancora. Un grande incendio sta interessando proprio nelle ore di questa mattina, martedì 30 luglio 2024, un vasto territorio nella zona di Roma nord, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare. Come si vede dall'immagine in apertura, il rogo si è sviluppato in una zona circondata da campagna, dove si trova un'azienda agricola. Le prime fiamme sono partite in via Ghisalba, una piccola parallela della Cassia Bis, appena presa dal raccordo.

Brucia un'azienda sulla Cassia Bis

Come anticipato, l'incendio si è sviluppato in un'azienda agricola. Un capannone è completamente avvolto dalle fiamme che si stanno espandendo in tutta la vegetazione circostante: il bosco sta già andando a fuoco. Sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. Oltre a loro, in arrivo anche i volontari della protezione civile del territorio.

La paura maggiore è che, stando all'intensità e alla direzione del vento attuale e le temperature elevate di queste ore, l'incendio possa minacciare il parco fino alla Valle Muricana, sopra alla collina che sovrasta l'azienda.

Gli incendi a Roma e nella regione Lazio

Una situazione annunciata quella degli incendi a Roma e nella regione Lazio. Come diffuso da un bollettino della Protezione Civile regionale, infatti, nella giornata di oggi martedì 30 luglio, domani mercoledì 31 e dopodomani giovedì primo agosto è attesa la massima allerta per gli incendi boschivi.

Continua senza sosta il lavoro dei pompieri, stremati dagli ultimi incendi che stanno interessando la capitale. Soltanto nella giornata di domenica scorsa, nel pomeriggio, si sono verificati incendi di grande intensità a Prima Porta, La Storta, Cesano e quello a Roma Est, a Ponte Mammolo: per l'ultimo sono attesi in giornata i risultati del monitoraggio sulla qualità dell'aria di Arpa Lazio.