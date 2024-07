video suggerito

Incendi a Roma, i Vigili del fuoco stremati: “Situazione drammatica, costretti a turni estenuanti” Secondo la Fp Cgil di Roma e del Lazio la condizione di lavoro dei pompieri è drammatica, costretti a turni estenuanti e a continui straordinari per carenza d’organico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma informano di aver effettuato 100 interventi soltanto nella giornata di oggi. A Cesano, Campagnano, Castel Madama e via della Serpentara le situazioni più impegnative sul fronte incendi. Da questa mattina alle 8 i pompieri hanno lavorato su circa 60 roghi.

Secondo la Fp Cgil di Roma e del Lazio la condizione di lavoro dei pompieri è drammatica, costretti a turni estenuanti e a continui straordinari per carenza d'organico. Il sindacato, si legge in una nota, "denuncia ormai da tempo le critiche condizioni di lavoro del personale dei Vigili del Fuoco di Roma e di conseguenza le difficoltà nel garantire il soccorso tecnico urgente alla cittadinanza. Sotto organico ormai da troppi anni, con carenze di organici ataviche, anche per esigenze dei vertici del Dipartimento, che ammontano a diverse unità sull’organico teorico, costringono a turni di lavoro estenuanti in particolar modo nel periodo estivo con richiami e rientri in straordinario ormai non più sostenibili. Spesso è anche necessario la sospensione o la riduzione nella composizione delle squadre con inevitabile aumento del rischio degli operatori".

A questo si aggiungono la carenza di automezzi, dei dispositivi di protezione individuale e anche del vestiario. "Con l’adozione dell’applicativo TRACK, che gestisce le richieste di sostituzione, e la dismissione delle scorte di magazzino, che assicuravano una sostituzione immediata delle uniformi e dei DPI, la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche ha di fatto abbandonato i vigili del fuoco che operano nelle emergenze in mutande".

Per ogni turno, spiegano i vigili, sono al lavoro meno di 200 pompieri per intervenire su un territorio in cui c'è la Capitale con 4milioni di persone, due aeroporti da oltre 40 milioni di passeggeri anno e il secondo porto crocieristico d’Europa per traffico di passeggeri. Ogni anno, spiegano i vigili del fuoco, sono circa 4mila gli interventi effettuati. "L’ultima proposta di revisione degli organici prevede di assegnare appena una ventina di unità in più ripartite nelle 25 sedi divise per quattro turni della provincia ……immaginate il risultato. A questo stato di disagio aggiungiamo, il contratto scaduto, l'assenza della copertura sanitaria per malattie e infortuni, i ritardi nei concorsi interni, un ordinamento professionale che fa acqua da tutte le parti, poco rispettoso della grande disponibilità del personale del Corpo, che per forma mentis si presta ed è pronto a rispondere ad ogni emergenza per il bene della cittadinanza dimostrando grande professionalità”, è la denuncia della Cgil