Incendio oggi a Roma, le fiamme arrivano fino alle case della Balduina: evacuate diverse famiglie L’incendio divampato al parco del Pineto è arrivato fino ai palazzi del quartiere Balduina. Evacuati i residenti di alcuni palazzi, che assistono terrorizzati all’avanzare delle fiamme.

L’incendio del parco del Pineto è arrivato fino ai palazzi della Balduina

L'incendio divampato oggi alla Pineta Sacchetti, parco del Pineto, a Roma è tutt'altro che estinto. Le fiamme sono arrivate fino ai palazzi del quartiere Balduina di Roma e i vigili del fuoco informano che su via Proba Petronia, incrocio con via Papignana, sono state evacuate dalla polizia alcune famiglie che abitano ai civici 43 e 57. Presente sul posto una squadra dei vigili del fuoco e il carro autoprotettori TA/6. Chiesto anche l'intervento di alcuni mezzi della Protezione civile.

L’intervento dei vigili del fuoco in via Proba Petronia

Scrive un residente su Twitter: "Questa la situazione ora (ore 19.20) alla Balduina. Polizia, vigili del fuoco, strade chiuse, cenere ovunque. Incendio ancora non domato. Anzi. Roma brucia". Come si vede nella fotografia in alto, i residenti stanno assistendo spaventati all'avanzare dell'incendio verso le loro abitazioni.

Il giornalista Mazzocchi: "Pioggia di cenere, aria irrespirabile"

"Incendio in zona Balduina. Case evacuate. Pioggia di cenere in città. Caldo insopportabile, aria irrespirabile. Immagini non mie", ha scritto su Twitter il giornalista sportivo Marco Mazzocchi, che ha postato anche il video pubblicato in alto.

Protezione civile Lazio: "Solo oggi 100 incendi"

Solo nella giornata di oggi, fa sapere la Protezione civile del Lazio, sono scoppiati 100 incendi e sono oltre 300 le squadre operative in tutto il territorio. Tre elicotteri sono in azione per spegnere l'incendio in zona Balduina/Pineta Sacchetti, con il vento che non facilita le operazioni degli operatori. In generale nel periodo compreso tra metà giugno e l'inizio di luglio si sono verificati oltre 1750 roghi contro i 400 di un anno fa. Gli elicotteri si sono alzati in volo per 300 ore complessive contro le 30 ore dell'anno scorso.