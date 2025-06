Incendio a Roma, brucia ancora Monte Mario: nuvola di fumo visibile a chilometri Incendio in zona Monte Mario a Roma. Una nuvola di fumo è visibile dalla scalinata di via Candia, quella che porta ai Musei Vaticani. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio in zona Monte Mario a Roma. Una nube di fumo si alza dalla zona nord-ovest di Roma. Chiusa temporaneamente via Trionfale per consentire le operazioni delle autorità competenti. La nuvola nera è stata segnalata nella zona centrale di via Candia, quartiere Prati, dalle scalinate che portano all'ingresso dei Musei Vaticani. La direzione da cui proviene l'incendio è quella di Monte Mario, nell'are boschiva della zona nord-ovest della Capitale.

La nube di fumo da via Candia, Roma

Fiamme a Monte Mario: chiusa temporaneamente via Trionfale

Gli utenti della zona lamentano alte fiamme a partire dalle ore 10 circa di questa mattina. Sul posto i Vigili del Fuoco stanno iniziano i lavori per spegnere le fiamme, insieme ad una pattuglia della Polizia di Stato che sta transennando la zona circostante. Non è escluso che si tratti di un incendio doloso, ma ulteriori accertamenti verranno confermati dopo che le fiamme verranno domate. La zona interessata dalle fiamme sarebbe in viale dei Cavalieri di Vittori Veneto in direzione Piazzale Clodio. Nelle vicinanze del rogo sarebbe presente una tendopoli.

Incendio a Monte Mario: le fiamme nella stessa zona del rogo nel 2024

La zona interessata dalle fiamme è la stessa in cui a fine luglio 2024 si era sviluppato il rogo tra Monte Mario e il tribunale di piazzale Clodio, in via Romeo Romei, dietro la Corte d'Appello di Roma. Le fiamme lo scorso anno avevano causato la chiusura anche degli uffici Rai, a soli 300 metri dalla zona del rogo. Ad andare a fuoco erano state alcune sterpaglie dell'area, che in poco tempo hanno fatto divampare l'incendio, aumentando la zona del rogo.