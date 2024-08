video suggerito

Incendio a Roma, chiusa una pista all’aeroporto di Fiumicino: voli in partenza in ritardo Una delle tre piste dell’aeroporto di Fiumicino è stata chiusa e sono state sospese le operazioni di decollo e atterraggio. Questo per consentire l’intervento dei mezzi aerei dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato oggi a Monte Carnevale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto si apprende, nel corso del pomeriggio una delle tre piste dell'aeroporto di Fiumicino è stata chiusa e sono state sospese le operazioni di decollo e atterraggio. Questo per consentire l'intervento dei mezzi aerei dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato oggi a Monte Carnevale, a tre chilometri dallo scalo romano. Anche ieri la pista è stata chiusa per un altro incendio divampato praticamente nella stessa zona.

Sui propri canali social e sul proprio sito Aeroporti di Roma spiega che "a causa delle operazioni – attualmente in corso – di spegnimento con mezzi aerei di un incendio nelle vicinanze dell'aeroporto di Fiumicino, alcuni voli potrebbero subire ritardi". Adr invita quindi tutti i passeggeri a verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea o su chatbot whatsapp di Adr al numero +393455638979. Stando a quanto si apprende, inoltre è stato predisposto un servizio di assistenza presso i Terminal con personale sul posto pronto a rispondere alle domande dei passeggeri e a fornire acqua in caso di necessità.

Secondo l'agenzia Lapresse il traffico è il tilt sulle due piste rimaste attive. I ritardi sono causati soprattutto perché circa 25 aeroplani dovranno tornare in piazzola per fare rifornimento carburante a causa dei tempi di attesa in fila per il decollo. Alcune partenze sarebbero in ritardo di circa due ore.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio, informano i vigili del fuoco, sono ancora in corso. Sul posto stanno lavorando due elicotteri e un Canadair. Le operazioni sulla parte alta dell'incendio sono state terminate, mentre i pompieri stanno ancora lavorando sulla parte bassa. A causa dei venti che soffiano da ovest verso est la cenere e la puzza di fumo hanno invaso praticamente l'intera città e centinaia di segnalazioni in tal senso sono arrivate da moltissimi quartieri della Capitale.