Incendio a Fonte Nuova: le fiamme distruggono una villa, morto un cane Una villa a Fonte Nuova è andata completamente distrutta dalle fiamme a causa di un incendio. I vigili del fuoco hanno trovato un cane morto all’interno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, nel Comune di Fonte Nuova, in provincia di Roma. Ad andare a fuoco è una villa in via Campagna, resa inagibile e distrutta dalle fiamme. Il rogo si è sprigionato poco prima delle ore 17.30. Purtroppo nell'incendio è morto il cane dei proprietari, che i vigili del fuoco hanno trovato all'interno, una volta spente le fiamme. Non è chiaro cosa lo abbia provocato, se il malfunzionamento di un elettrodomestico, una candela o una sigaretta dimenticate accese.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incendio, la Sala operativa ha inviato del Comando di Roma ha inviato due squadre dei vigili del fuoco, la 6/A e la 10/A con due autobotti, l'autoscala, il carro autoprotettori il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale.

I pompieri arrivati sul posto hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Le fiamme si erano già propagate alla villa intera, raggiungendo il tetto. Il fuoco ha bruciato tutte le stanze, senza salvarne nessuna. I pompieri hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme per diverse ore, cercando di estinguere il rogo nel minor tempo possibile. L'intervento è andato avanti fino a sera. Al termine delle operazioni di spegnimento i soccorritori sono entrati all'interno della villa per fare un soprallugo, ma è stata dichiarata purtroppo inagibile. Presenti sul luogo dell'inciendio le forze dell'ordine, per gli accertamenti di propria competenza, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.