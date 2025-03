video suggerito

Incendio in un appartamento a Viterbo, morto un anziano che non è riuscito a scappare

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

Un uomo è morto in un incendio divampato all'interno dell'appartamento in via Santa Lucia a Viterbo. Il rogo si è originato nella mattinata di venerdì scorso 14 marzo. La vittima è Francesco Milioni, un novantaquattrenne che viveva da solo, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. I vigili del fuoco lo hanno trovato esanime su una poltrona della cucina, probabilmente non è riuscito a scappare in tempo ed è rimasto intrappolato tra le fiamme.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 9.30 quando un incendio è divampato all'interno dell'appartamento, l'anziano era in casa, al quarto piano di un palazzo, che si trova all'altezza del civico 38. Non è chiaro cosa abbia generato il rogo, forse il telefonino lasciato in carica sopra al divano. Le fiamme si sono propagate in breve tempo all'interno dell'abitazione. L'uomo sarebbe deceduto a causa del fumo.

A dare l'allarme venerdì mattina è stata una vicina, che si è insospettita per un forte odore di bruciato nel palazzo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un incendio, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. I pompieri hanno trovato il corpo dell'anziano su una poltrona della cucina. Presenti sul posto anche i carabinieri di Viterbo, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che valuterà l'autopsia.