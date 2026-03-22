Incendio ad Anzio, appartamenti evacuati e due feriti: lo scoppio prima del rogo nella palazzina

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Un boato e poi le fiamme, che si sono propagate all’interno di una palazzina. Paura nel primo pomeriggio ad Anzio, in corso Italia, dove intorno alle 15 un’esplosione ha innescato un incendio al secondo piano di un edificio di cinque. A essere interessati dallo scoppio sono stati due appartamenti, entrambi non abitati, ma l’onda d’urto ha coinvolto anche le abitazioni vicine.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco inviate dalla sala operativa del comando di Roma: autobotte, autoscala, carro teli e altre attrezzature speciali necessarie per affrontare l’emergenza e mettere in sicurezza l’intera struttura. I pompieri, entrati rapidamente nello stabile, hanno individuato due persone che si trovavano in un appartamento adiacente a quello colpito dall’esplosione.

Le operazioni dei vigili del fuoco ad Anzio

I due, rimasti lievemente feriti, sono stati soccorsi e affidati al personale sanitario del 118, già presente sul posto. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha comunque provocato momenti di forte apprensione tra i residenti della zona.

Una volta domato l’incendio, le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell’edificio e sulla verifica dei danni. Per precauzione è stato disposto lo sgombero di un appartamento al terzo piano, mentre i tecnici stanno valutando eventuali criticità strutturali causate dall’esplosione e dal successivo rogo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato lo scoppio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, mentre proseguono le verifiche all’interno degli appartamenti coinvolti.

I vigili del fuoco sul posto per spegnere le fiamme

Attivata la Protezione Civile e i servizi sociali

Il sindaco Aurelio Lo Fazio ha subito attivato la Protezione civile e il personale dei Servizi sociali per garantire assistenza agli abitanti che al momento sono stati fatti evacuare dagli appartamenti. "Si continua a monitorare la situazione, seguiranno ulteriori comunicazioni", fa sapere il Comune della città sul litorale romano.