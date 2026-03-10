Scoppia un incendio a Civitavecchia, morta un 43enne: soccorse tre persone, fra loro bimbo di 6 anni

A fuoco un appartamento a Civitavecchia, donna muore nel rogo: soccorse e salvate tre persone. Fra loro anche madre e bimbo di 6 anni.

Tragico incendio a Civitavecchia nel pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo 2026, a nord della Capitale. Il rogo è divampato in via del Bramante dopo le 16.30, all'interno di un appartamento al terzo piano di via del Bramante. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, presto raggiunti dai colleghi di Cerveteri. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore, altrettanto sono durati i lavori di messa in sicurezza della zona. Tre persone evacuate prontamente, fra loro madre e figlio di 6 anni. Per una donna di 43 anni, invece, non c' stato niente da fare. È stata trovata all'interno dell'abitazione senza vita.

Il terribile incendio a Civitavecchia: una persona trovata morta

A nulla è servito l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Civitavecchia, prontamente arrivati per le operazioni di spegnimento nel palazzo non appena scattato l'allarme. Sono arrivati sul posto verso le 16.30, ma le operazioni sono durate almeno tre ore. Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento, alcuni si sono occupati di effettuare ventilazione forzata in modo da liberare rapidamente il vano scale dai fumi tossici. Soltanto al termine dell'intervento, i pompieri hanno trovato il corpo, ormai senza vita, della donna. Si tratta di una quarantatreenne.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si potessero propagare negli altri appartamenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti delle forze dell'ordine, al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia successo e scoprire cosa possa aver causato l'incendio.

Tre persone al pronto soccorso: fra loro un bimbo di sei anni

Altre persone sono rimaste in grave pericolo per il rogo. Una donna è stata salvata grazie all'ausilio dell'autoscala: aveva raggiunto la terrazza della palazzina e si era rifugiata lì. Tre persone, invece, sono state affidate alle cure degli operatori del personale sanitario del 118 presente sul posto. Fra loro anche mamma e figlio di sei anni che sono stati prontamente soccorsi da un carabiniere libero da servizio.