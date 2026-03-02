Scoppia un incendio in appartamento a Roma: uomo resta intrappolato in casa e muore

Foto di repertorio.

Tragedia a Roma, nel quartiere di Casal De Pazzi, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo 2026, si è sviluppato un grosso incendio in via Cartesio. Le fiamme si sono sviluppate in breve tempo e hanno presto avvolto uno degli appartamenti al sesto piano di un palazzo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco del provinciale di Roma e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. I pompieri hanno evacuato le abitazioni vicine e si sono messi subito a spegnere le fiamme. Poco più tardi, una volta estinto l'incendio, l'amara sorpresa: l'inquilino settantaseienne che viveva all'interno dell'appartamento andato a fuoco è rimasto intrappolato in casa stato trovato morto nel rogo.

L'incendio a Casal De Pazzi: cosa è successo

L'allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, verso le ore 18, quando un vicino ha chiamato aiuto dopo aver visto del fumo provenire dalla casa del vicino. Le fiamme si erano originate in un appartamento al sesto piano di un palazzo di via Cartesio. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, ma per l'inquilino che si trovava all'interno dell'abitazione avvolta dalla fiamme non c'è stato niente da fare: a nulla è valso l'intervento dei soccorsi. Per l'uomo, un settantaseienne, non c'è stato niente da fare: è morto nel rogo, senza riuscire a mettersi in salvo.

L'evacuazione dei vicini: niente da fare per l'inquilino dell'appartamento

Una volta sul posto, pompieri e soccorritori hanno immediatamente disposto l'evacuazione a scopo precauzionale di alcuni residenti dello stabile, per evitare che potessero risentire dell'incendio, sia per le fiamme che per l'intossicazione da eventuali fumi che sono potuti tornare a casa soltanto in serata, dopo ore. Ma per l'inquilino dell'appartamento in fiamme non c'è stato niente da fare. La tragedia è stata confermata. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a trovarlo per lui non c'era più niente da fare.

Nel frattempo sono state aperte le indagini. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma per il momento non si esclude alcuna ipotesi.