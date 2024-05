video suggerito

Incendio a Fiumicino, a fuoco quattro imbarcazioni in un cantiere nautico: indagini in corso Quattro yacht sono andati a fuoco in un cantiere nautico a Fiumicino, in via della Scafa. Danni ingenti ma nessun ferito, accertamenti in corso per risalire alle cause dell'incendio.

A cura di Natascia Grbic

Quattro imbarcazioni sono andate a fuoco in un cantiere nautico a Fiumicino, in via della Scafa. Si tratta di yacht lunghi tra i 12 e i 18 metri. Per cause ancora in corso di accertamento, l'incendio si è sviluppato nella rimessa poco dopo le 5.30 del mattino: a segnalare il rogo, i residenti della zona che hanno visto le fiamme e sentito il tremendo odore del fumo invadere le strade. Sul posto, per spegnere l'incendio, i Vigili del Fuoco di Ostia, arrivati con l'autobotte, il carro autoprotettori e il carroschiuma. Oltre ai pompieri, sul luogo sono arrivati anche i militari della Capitaneria di Porto per le indagini del caso.

A quanto si apprende, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Quando sono divampate le fiamme, infatti, non era presente nessuno all'interno del cantiere nautico. I danni alle imbarcazioni, secondo le prime informazioni, sarebbero ingenti, ma ulteriori conferme si avranno solo nelle prossime ore, quando il rogo sarà completamente domato e sarà possibile fare un sopralluogo calcolando i danni. Sembra che siano quattro le barche distrutte, mentre le altre si sarebbero salvate dalle fiamme.

Il fumo è visibile a chilometri di distanza, tanto che l'aria nella zona è irrespirabile, con i residenti che hanno chiuso le finestre per evitare di inalare il fumo. Cosa sia accaduto, invece, ancora non è chiaro. Gli investigatori dovranno verificare se l'incendio sia scoppiato per cause accidentali, o se invece sia stato qualcuno ad appiccare il fuoco.