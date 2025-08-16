roma
Incendio a Ferragosto nel cuore di Roma, pullman in fiamme a Villa Borghese: ferito un pompiere

Incendio a Villa Borghese nel tardo pomeriggio di ieri, giornata di Ferragosto. Un pullman di linea ha preso fuoco all’ingresso del parco e a pochi passi da piazzale Flaminio. Ferito un vigile del fuoco.
A cura di Enrico Tata
Incendio nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto, Ferragosto, nel cuore di Roma. Un pullman turistico ha preso fuoco in viale Washington, all'ingresso di Villa Borghese e a pochi metri da piazzale Flaminio e da piazza del Popolo. Un'alta colonna di fumo nero è rimasta visibile per diversi minuti da tutto il centro storico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento le fiamme ma, stando a quanto si apprende, un pompiere è rimasto ferito nel corso delle operazioni. Un albero ad alto fusto, riferiscono i vigili del fuoco, è stato tagliato per ragioni di sicurezza. Sul posto anche diverse auto della polizia locale di Roma Capitale e della polizia.

