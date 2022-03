Incendio a Casal del Marmo: palazzina avvolta dalle fiamme Incendio nella notte a Casal del Marmo, periferia nord ovest di Roma.

A cura di Enrico Tata

Incendio a Casal del Marmo, periferia nord ovest di Roma. Nella notte, intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma sono stati allertati per un incendio in un appartamento in via Villastellone al civico 12. Il secondo piano di una palazzina indipendente era completamente avvolto dalle fiamme (come si vede dalle fotografie diffuse dai pompieri). Gli inquilini dell'appartamento sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco: tutti godono di buona salute, tranne una donna che è stata affidata ai sanitari del 118 per una leggera intossicazione da fumo. Stando a quanto si apprende, l'intervento del 115 ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti. Sul posto anche il capoturno provinciale, il funzionario di servizio e i tecnici di Italgas per verifiche sugli impianti di loro competenza.