Incendio al centro di raccolta Ama, bruciano due container con rifiuti elettronici

Foto di archivio.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 febbraio 2026 a Roma, nel centro di raccolta Ama di Vigne Nuove dove, verso le ore 19.30, è scoppiato un violento incendio che ha completamente interessato dei container di rifiuti. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza della zona.

L'incendio nel Centro Raccolta di Ama

Le fiamme sono scattate nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 febbraio 2025 a Roma, nel Centro di Raccolta Ama di Vigne Nuove, dove le fiamme si sono propagate in breve tempo interessando due container carichi di rifiuti, soprattutto elettronici (RAAE)e legno. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco. In attesa del loro intervento, però, il calore sprigionato dalle fiamme ha danneggiato una porzione di tetto soprastante il fuoco, rendendo l'area coinvolta temporaneamente inutilizzabile.

Fiamme al Centro di Raccolta di Ama, l'intervento dei vigili del fuoco

L'allarme è scattato, come anticipato, verso le 19.30 di martedì 3 febbraio 2026. È intorno a quell'ora che la Sala Operativa ha inviato in via dell’Ateneo Salesiano al civico 169, a Roma, due Aps, in particolare le squadre 10/A e 6/A, d due autobotti dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato all’interno del Centro di raccolta Ama di Vigne Nuove e mettere in sicurezza l'area coinvolta.

Secondo le prime informazioni sul rogo, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta, ferita né intossicata, ma restano i danni materiali al tetto a causa dei quali l'area resta temporaneamente inutilizzabile. Non si fermano neanche oggi gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.

Il rogo all'ecocentro di Sora

Soltanto poche ore prima, a diversi chilometri di distanza, a Sora, in provincia di Frosinone, un altro incendio ha interessato l'area di un centro di raccolta dei rifiuti. In quel caso a bruciare sono stati rifiuti di plastica dell'ecocentro Ambiente e Salute Srl di Sora. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, unito a quello effettuato dagli operatori del centro in attesa del loro arrivo, ha permesso di evitare il peggio: il rogo è stato presto domani e poche ore dopo è stato possibile riaprire l'isola ecologica senza alcun provvedimento.