Incendi a Roma nei quadranti Sud Est: le fiamme minacciano le abitazioni Roma Est e Sud in fiamme nel pomeriggio di oggi, domenica 25 luglio. Vigili del fuoco e polizia locale sono stati impegnati in vari interventi di spegnimento per incendi di sterpaglie, che hanno minacciato le abitazioni. Le operazioni sono durate diverse ore. Non si registrano feriti né intossicati.

A cura di Alessia Rabbai

Welcome to Favelas

Vari incendi sono divampati a Roma, nei quadranti Sud e Est. Le fiamme sono scaturite nel pomeriggio di domenica 25 luglio. Non è chiaro cosa le abbia originate, a bruciare sterpaglie, per estinguere il rogo che in alcuni tratti ha minacciato le abitazioni circostanti, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale di Roma Capitale, per la gestione della viabilità. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17 quando un incendio è divampato nei pressi di via Salviati, via di Monte Buccalione, via Collatina Vecchia e penetrazione urbana dell'A24. Le fiamme hanno bruciato le sterpaglie e si sono propagate nell'area circostante con una fitta nube di fumo, raggiungendo una vicina attività di autodemolizione. Fortunatamente il rogo non ha coinvolto il campo rom che si trova nelle vincinanze e non ci sono stati rischi per le persone che vi abitano.

Incendio in zona Tuscolana

I caschi bianchi hanno circoscritto la zona chiudendola temporanemente al traffico, per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Al momento non non risultano persone coinvolte ferite o intossicate, né abitazioni evacuate. Gli interventi di spegnimento sono proseguiti per diverse ore nel corso della serata. Vigili del fuoco e agenti della polizia locale hanno lavorato anche in zona Tuscolana, nei pressi di via di Campo Romano per un incendio di sterpaglie e anche in questo frangente è stata necessaria la chiusura temporanea al traffico di alcune strade. La situazione è tornata alla normalità nel corso della serata, senza particolari ripercussioni.

Vari incendi tra Roma e provincia nei giorni scorsi

Roma oggi e nei giorni scorsi è stata stretta nella morsa degli incendi, con vari roghi divampati in diverse zone della città. Venerdì le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono state impegnate tra Roma e provincia: nei pressi del viadotto Giuseppe Saragat a Fidene, dove sono intervenuti anche due elicotteri; a Ponte di Nona, dove le fiamme hanno raggiunto un'autorimessa e due appartamenti; all'altezza del viadotto Giovanni Gronchi e nel parco delle Sabine; in via di Sant'Alessandro all'altezza di Casal Monastero e in via delle Cerquete altezza via Cardinale Luigi Traglia, Castel San Pietro Romano, in provincia di Roma, dove il fuoco ha minacciato le case e gli abitanti sono stati fatti evacuare per precauzione.