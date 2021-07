Vari incendi tra Roma e provincia: intervengono gli elicotteri per spegnere le fiamme Due elicotteri dei vigili del fuoco hanno sorvolato Fidene oggi pomeriggio per spegnere un vasto incendio divampato nei pressi del viadotto Saragat. Le fiamme hanno bruciato sterpaglie e baracche. I pompieri hanno allontanato i senzatetto e messo in sicurezza la zona. Vari i roghi divampati tra Roma e provincia.

A cura di Alessia Rabbai

Frame dal video di Welcome to Favelas

Sono diversi gli incendi divampati oggi tra Roma e provincia, che hanno impegnato i vigili del fuoco a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 luglio. Un rogo si è verificato nei pressi del viadotto Giuseppe Saragat in zona Fidene a Roma. Le fiamme hanno iniziato ad ardere dalle 13.30 e le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore. Non è chiaro al momento cosa le abbia originate. Ad andare a fuoco sono state sterpaglie e baracche di fortuna. Ricevuta la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono intervenute due squadre di terra e due elicotteri, e i Dos che sorvolano la zona interessata dal rogo, per lo spegnimento dall'alto. I pompieri hanno lavorato per estinguere le fiamme nel minor tempo possibile ed evitare che si propagassero nell'area circostante, dove si trova un circolo con un maneggio. Da quanto si apprende non risultano feriti o intossicati, ma i senzatetto che si trovavano in prossimità delle baracche sono stati allontanati e messi in sicurezza. Presente la protezione civile e le forze dell'ordine per gli accertamenti di loro competenza.

Incendio a Ponte di Nona

Un vasto rogo ha bruciato sterpaglie a Ponte di Nona. Sul posto sono al lavoro varie squadre dei vigili del fuoco in via Macchiagodena, via Cardinale Luigi Traglia, via Guardialfiera 27, via Giuseppe De Piro, via Don Tonino Bello, 30 Via Raffaello Liberti, Via David Maria Torualdo 14, Via Don Ruggero Caputo 80. Le fiamme hanno raggiunto due appartamenti e un'autorimessa.

Vari incendi tra Roma e provincia

Nel territorio di Roma Capitale gli agenti della polizia locale sono intervenuti per gestire la viabilità a causa di vari incendi. All'altezza del viadotto Giovanni Gronchi, nel III Municipio, gli agenti del III Gruppo Nomentano intorno alle ore 14 hanno chiuso temporaneamente per la sicurezza dei cittadini la strada in direzione Monte Gilberto, per agevolate le operazioni di spegnimento. Altri incendi sono divampati in via di Sant'Alessandro all'altezza di Casal Monastero e in via delle Cerquete altezza via Cardinale Luigi Traglia, dove sono al lavoro gli agenti dei Gruppi IV Tiburtino e VI Torri per la viabilità. Un rogo è divampato anche a ridosso di Castel San Pietro Romano, in provincia di Roma, dove il fuoco ha minacciato le case e gli abitanti sono stati fatti evacuare per precauzione. Presenti i mezzi della protezione civile, con due autobotti, i carabinieri e vigili urbani. Per ora non ci sono feriti.