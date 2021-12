Inaugurato l’albero di Natale a Piazza Venezia e accese le luminarie in via del Corso Il centro di Roma si accende con l’inaugurazione dell’albero di Natale a Piazza Venezia e l’accensione delle luminarie di via del Corso.

A cura di Alessia Rabbai

L'albero di Natale di Piazza Venzia è stato inaugurato e con lui anche le luminarie della piazza e di via del Corso a cura di Acea. Uno spettacolo meraviglioso, con il centro storico che fino a gennaio sarà illuminato in occasione delle festività natalizie e che offrirà a turisti e romani una vista suggestiva durante le passeggiate tra le vie dello shopping alla ricerca del regalo perfetto. L'inaugurazione che si è svolta sotto alla pioggia in una domenica di maltempo e di allerta meteo, è stata la prima alla quale ha partecipato il sindaco Roberto Gualtieri. Centinaia di luci si sono accese contemporaneamente, dando come da tradizione ufficialmente il via alle festività natalizie. È arrivato nella piazza lo scorso 30 novembre e i primi di dicembre ci sono state le prove generali dell'accensione, che non sono passate inosservate agli occhi dei fortunati romani che hanno potuto godersi per qualche momento lo spettacolo in anteprima. L'albero resterà a Piazza Venezia fino all'Epifania.

L'albero di Natale a Piazza Venezia è della Fao

L'albero di Natale a Piazza Venezia è targato Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Spelacchio si veste con un abito nuovo e diventa il simbolo della lotta contro la fame nel mondo. Si tratta di un abete in stile Manhattan di 25 metri proveniente dal Nord Italia, che troneggia possente al centro della rotatoria davanti all'Altare della Patria. Quest'anno Roma Capitale non è riuscita a trovare uno sponsor com'era accaduto in passato con Netflix e il costo dell'istallazione per 169mila euro è finanziato dal Comune. L'appuntamento tanto atteso dai romani quest'anno vede una particolarità: alla base dell'albero ci sono diciassette pacchetti, che rappresentano i diciassette obiettivi che si sono posti 193 Paesi, da conseguire per eliminare la fame nel Mondo entro il 2030, da povertà zero alla ricerca di partnership, passando per l'attenzione all'istruzione e alla Salute e nei confronti del clima.