Auto incendiate nella notte a Pietralata: distrutti cinque veicoli in sosta

Il rogo è scoppiato in via Amoretti nella notte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio.

Notte di fuoco a Pietralata, dove un incendio ha distrutto cinque automobili e ne ha danneggiate altre quattro fra sabato 6 e domenica 7 giugno 2026. Il rogo è divampato in via Amoretti, nel quadrante est di Roma, e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. "Scene inaccettabili che generano paura, rabbia e un profondo senso di abbandono", ha commentato il presidente del V Municipio di Roma Capitale, Massimiliano Umberti.

Auto incendiate e vetri rotti a Pietralata

L'allarme è scattato durante la notte, quando alcuni residenti hanno segnalato le fiamme che stavano avvolgendo diverse vetture parcheggiate lungo la strada. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente. Il bilancio dei danni è pesante. Cinque veicoli sono andati completamente distrutti, mentre altri quattro sono stati danneggiati dal calore e dalle fiamme sviluppatesi durante il rogo. Non risultano persone ferite o coinvolte nell'incendio. Le indagini sono affidate agli investigatori del commissariato Sant'Ippolito, che dovranno chiarire l'origine dell'incendio. Sulla stessa via sono stati anche rotti numerosi finestrini, il che fa pensare a un atto vandalico.

Il minisindaco Umberti: "Bene Piano Roma Notte ma servono più agenti"

"Non possiamo permettere che episodi di questo tipo diventino la normalità nei nostri quartieri – ha commentato sui social Umberti . La sicurezza è un diritto e chi vive, lavora e cresce in questo territorio merita di sentirsi protetto. Pochi giorni fa il Sindaco Roberto Gualtieri ha presentato il ‘Piano Roma Notte – Più città, più sicurezza', un importante programma che prevede più illuminazione, più controlli, il raddoppio delle pattuglie della Polizia Locale nelle ore notturne, tutor della notte e maggior presidio degli spazi pubblici", ha aggiunto il minisindaco.

"Un passo avanti significativo che dimostra come Roma Capitale stia investendo risorse e strumenti per aumentare la sicurezza urbana. Tuttavia, dobbiamo dirlo con chiarezza: tutto questo non basta se il Governo continua a non affrontare il problema della carenza di organico delle Forze dell’Ordine nelle grandi città e nelle periferie – continua il post di Umberti -. I Municipi e i Comuni possono fare la loro parte sul decoro, sull’illuminazione, sulla videosorveglianza e sul presidio del territorio, ma la prevenzione e il contrasto alla criminalità richiedono un numero adeguato di uomini e donne in divisa.Per questo chiediamo al Governo un piano straordinario per Roma, con più agenti, più pattuglie e più presidi nei quartieri che da troppo tempo convivono con fenomeni di vandalismo, incendi dolosi e microcriminalità".