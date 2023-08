In spiaggia a Capocotta usa il fondoschiena di una bagnante nudista come cuscino: 45enne arrestato Un uomo di 45 anni, completamente ubriaco, ha utilizzato il fondoschiena di una bagnante come cuscino e si è sdraiato sulla sabbia. La donna ha chiamato immediatamente la polizia e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

A cura di Enrico Tata

Ferragosto, oasi naturista di Capocotta, sul litorale a Sud di Roma, una spiaggia in cui può prendere il sole completamente nudi e in modo assolutamente legale. Un uomo di 45 anni, completamente ubriaco, ha utilizzato il fondoschiena di una bagnante come cuscino e si è sdraiato sulla sabbia. La donna ha chiamato immediatamente la polizia e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Ieri, stando a quanto riporta il Messaggero, è stato processato per direttissima a Roma.

Secondo quanto ricostruito, il 45enne era andato al mare insieme a due amici e avevano scelto l'oasi naturistica non per condividere lo spirito e le motivazioni della comunità naturista, ma piuttosto con curiosità da voyeurismo. Infatti, è stato dimostrato, i tre uomini passeggiavano con i telefoni in mano e scattavano foto ai bagnanti di nascosto. Ovviamente le regole di Capocotta impediscono agli ospiti realizzare foto, proprio per garantire la privacy delle persone.

Completamente ubriachi, uno dei tre amici si è avvicinato a una signora che era sdraiata sul suo telo a pancia in giù e ha appoggiato la sua faccia sul fondoschiena della donna, usandolo come se fosse un cuscino. Lei si è alzata di scatto, ha cominciato a urlare contro il 45enne e lui, per tutta risposta, si è tuffato in mare come se nulla fosse. Allertati dalla vittima, sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti di polizia, che hanno accompagnato l'uomo in commissariato. Ai giudici ha dichiarato di essere inciampato e caduto inavvertitamente sopra la donna. Il gip lo ha rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale.