In giro per le strade di Ostia armato di coltello semina il panico: cosa è successo Paura per le strade di Ostia dove, nella giornata di ieri, martedì 12 febbraio 2025, ai carabinieri è arrivata la segnalazione di un uomo armato di coltello che si aggirava in strada.

A cura di Beatrice Tominic

Paura ieri, martedì 11 febbraio 2024 ad Ostia, nel litorale romano. Nel corso del pomeriggio in molti e molte hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un uomo che si aggirava per le strade armato di coltello e che sembrava essere non lucido. Non appena scattato l'allarme i militari si sono messi alla ricerca dell'uomo, che si è rivelato essere un ventisettenne.

Paura ad Ostia, ventisettenne si aggira in strada armato di coltello

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, martedì 11 febbraio 2025, quando sono arrivate diverse segnalazioni al numero di emergenza unico 112. Secondo quanto riferito da residenti e passanti, un uomo si aggirava per via Ferdinando Acton ad Ostia, armato di coltello. La situazione ha spinto i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma – Ostia ad intervenire immediatamente.

I militari si sono recati all'indirizzo indicato dove, effettivamente, hanno riscontrato la presenza dell'uomo che era ancora armato di coltello e si trovava in evidente stato confusionale.

Carabinieri soccorrono il 27enne armato di coltello: trasportato in ospedale

Non appena giunti sul posto, i carabinieri si sono avvicinati all'uomo, che si è rivelato essere un ventisettenne già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno disarmato e messo in sicurezza, sequestrando l'arma che aveva con sé, un coltello da cucina. Il ventisettenne è apparso fin da una prima occhiata trovarsi in stato confusionale. Non violento, si trovava in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti, così è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno accompagnato al pronto soccorso. Una volta trasportato all'ospedale Grassi di Ostia, è stato affidato al personale medico che lo ha tenuto in osservazione: si trova ancora ricoverato in attesa di un consulto psichiatrico.