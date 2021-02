Un uomo di 48 anni è stato arrestato dagli agenti della Sezione volanti della Polizia di Stato e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Tutto è cominciato quando al commissariato è stata segnalata una lite nella zona di Castel Romano, motivo per il quale sono intervenuti a vedere cosa stava succedendo. Qui hanno trovato il 48enne che stava litigando con i fratelli in modo molto violento. Quest'ultimi hanno raccontato che l'uomo aveva problemi di tossicodipendenza e continuava a tormentare l'anziana madre – una donna di 83 anni – per avere sempre i soldi per la droga. Anche quella volta si era registrato nuovamente lo stesso copione, con i fratelli che – esasperati dalle continue violenze contro la madre, che andavano avanti da anni – hanno affrontato il 48enne, che però ha dato in escandescenze.

Maltratta la madre per avere soldi, arrestato

E così, quando i poliziotti sono intervenuti, l'uomo – che molto probabilmente versava ancora in crisi d'astinenza – li ha aggrediti con calci e pugni. Secondo quanto riportato dagli agenti, in questo modo il 48enne si sarebbe procurato delle lesioni e per questo è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Eugenio per gli accertamenti del caso. L'uomo, le cui minacce nei confronti dell'anziana madre vanno avanti da anni, tanto da farla vivere in un perenne stato d'ansia, è stato denunciato anche per maltrattamenti in famiglia. Non è la prima volta che si verificano simili storie di violenze in famiglia, spesso a opera di figli con problemi di droga che abusano dei genitori per estorcere loro del denaro. Molto spesso evitano di denunciare proprio perché si tratta del figlio, ma in diversi casi le violenze possono andare avanti per molti anni.