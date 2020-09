Le acque delle fontane romane continuano a essere fonte di refrigerio per cittadini e turisti. E ancora una volta la multa è inevitabile. Ad essere sanzionata questa volta è stata una turista 27enne di origini olandesi, dopo aver immerso i piedi nella fontana del Tirreno di piazza Venezia, sotto l'Altare della Patria nel cuore di Roma. I fatti risalgono a ieri pomeriggio intorno alle ore 16: la giovane era seduta sul bordo della fontana quando, complice il caldo dell'ultimo giorno d'estate, si è tolta le scarpe per immergere a mollo i piedi e rinfrescarsi. A sorprenderla una pattuglia dei carabinieri che passava nella zona in quel momento, multandola per un totale di 300 euro. La turista ha provato a giustificarsi, dicendosi ignara del fatto che il suo gesto fosse così grave, ma le scuse non le hanno evitato la salata sanzione. Non sono stati segnalati danni alla fontana del Tirreno.

Bagni nelle fontane: una costante dell'estate romana

Quello di ieri è solo l'ultimo caso di bagni all'interno delle fontane più simboliche di Roma, prese d'assalto quando si tratta di volersi rinfrescare per combattere il caldo torrido della Capitale. Già a fine luglio la fontana del Tirreno era stata protagonista di una situazione analoga a quella di ieri: in quel caso furono due turisti a immergere le gambe in acqua, per poi essere sanzionati dagli agenti per un totale di 600 euro. La stessa cifra hanno dovuto pagare due ventenni per essersi tuffati in mutande nella fontana del Moro a piazza Navona, a inizio settembre. Pochi giorni prima una donna di 35 anni aveva messo i piedi a mollo dentro il fontanone del Giancolo: per lei, invece, una multa di 400 euro. A metà luglio il caso più eclatante: una ragazza che entra seminuda nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna, mentre viene ripresa da due uomini con il cellulare. Dopo la bravata, il gruppo sarebbe riuscito ad andarsene senza essere identificato, evitando così denunce e multe.