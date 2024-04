video suggerito

Informazioni segrete a criminali in cambio di 300 euro: Chiesti 6 anni e mezzo per Camilla Marianera La Procura di Roma ha chiesto sei anni e mezzo di reclusione e gli arresti domiciliari per Camilla Marianera, la praticante avvocata accusata di corruzione in atti giudiziari.

A cura di Natascia Grbic

Sei anni e mezzo di reclusione: questa la pena richiesta dalla Procura di Roma per Camilla Marianera, la praticante avvocata a processo per l'inchiesta su una presunta ‘talpa' all'interno di piazzale Clodio. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo ha sollecitato inoltre l'invio degli atti per falsa testimonianza in relazione alla deposizione in aula del titolare di uno studio dentistico della capitale. Secondo Ielo, avrebbe cercato di fornire un finto alibi alla ragazza. "È stato costruito un alibi falso mentre Marianera era in carcere, un fatto che dimostra che attorno all'imputata c'è una rete di solidarietà criminale", le parole del procuratore, che ha chiesto anche l'attenuazione della misura cautelare con gli arresti domiciliari.

Marianera è accusata di corruzione in atti giudiziari: secondo quando ricostruito dalle indagini, avrebbe venduto notizie coperte da segreto istruttorio a criminali in cambio di tangenti. Il compagni di Marianera, Jacopo De Vivo, è stato recentemente condannato in abbreviato a cinque anni di carcere per la stessa accusa.

"Nel suo esame – ha dichiarato Ielo – l’imputata ha mentito in tanti passaggi. Sull’alibi, sul fatto che millantasse, sul fatto che non conoscesse Luca Gianpà, asfaltando così da sola la propria credibilità. Ma poi abbiamo trovato ulteriori riscontri, individuato con precisione l’ambito dell’ufficio sul quale interveniva ed eliminando così ogni presunta vaghezza all’accusa. Le informazioni sul sistema di intercettazioni che lei dice di aver reperito su Internet possono esserle arrivare solo da un addetto dell’ufficio Cice, perché sono riservate".