Roma, corsa in taxi con truffa per un turista: “50 euro fino al Vaticano”. E pubblica la targa online Ieri è stata pubblicata sulla piattaforma “Tripadvisor” una segnalazione di truffa di un taxi romano ai danni di un viaggiatore di Dubai in zona Vaticano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Ha truffato un turista imponendo prima una tariffa fissa per andare dal Vaticano al ristorante e il pagamento in contante. Poi al momento del pagamento ha sostituito i suoi 50 euro con una banconota da 10 e chiesto altri soldi. La denuncia è stata riportata dal sito del Corriere della Sera e pubblicata ieri su Tripadvisor dall'utente "Mickyy17" con il titolo "State attenti a questo taxi" con tanto di numero di vettura e di licenza segnalati sulla piattaforma di recensioni più consultata dai turisti nel mondo.

Dopo l'episodio dell'aggressione di un vigilantes all'aeroporto di Fiumicino, le auto bianche introvabili e l'aumento delle tariffe, ecco l'ennesimo caso di truffa nei confronti di chi visita la città di Roma.

Il post pubblicato su Tripadvisor

Il post di segnalazione dell'utente "Mickyy17" è stato pubblicato nella sezione dedicata ai taxi e alle navette di Roma. "Sono un viaggiatore esperto quindi sono imbarazzato anche solo nel pubblicare questo post, ma ritengo sia importante condividerlo poiché sono stato truffato a Roma pochi giorni fa da un taxi", spiega l'utente originario di Dubai.

Il turista ha raccontato nel post le informazioni utili per identificare il taxi e segnalare così la frode: "Ero stato fuori tutto il giorno e avevo bisogno di andare dal Vaticano a un ristorante. Mi sono recato a un posteggio dei taxi e l'autista ha insistito che mi avrebbe portato soltanto alla tariffa fissa di 48 euro, da pagare necessariamente in contanti, non con carta. Ho intuito – aggiunge il viaggiatore – che la cifra fosse troppo cara, ma anche tutti gli altri taxi chiedevano la stessa tariffa, e poiché ero stanco ho accettato".

Ha consegnato al truffatore una seconda banconota da 50 euro

L'odissea del turista però è continuata nel momento in cui è terminata la corsa del taxi: "La vera truffa è iniziata quando siamo arrivati al ristorante! Gli ho dato una banconota da 50 euro che poi lui ha cambiato e mi ha mostrato una banconota da 10 euro insistendo che gli avevo dato solo dieci euro. Non volevo discutere o creare una scenata dato che avevo con me mio figlio di 6 anni quindi raggiungo un bancomat, prelevo altri soldi e gli consegno di nuovo 50 euro".

"Condivido la sua targa e il numero del taxi – spiega il viaggiatore su Tripadvisor – affinché gli altri sappiano che questo tassista ha davvero lasciato l'amaro in quello che altrimenti sarebbe stato un fantastico viaggio di tre giorni a Roma con mio figlio!".